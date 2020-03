Little Hope : un nouveau trailer pour le prochain épisode de l'anthologie The Dark Pictures

Bandai Namco Entertainment vient de mettre en ligne un tout nouveau trailer de The Dark Pictures : Little Hope. Après avoir bravé les flots déchaînés du Pacifique Sud, les joueurs vont devoir cette fois-ci découvrir une petite bourgade pas très accueillante dans la peau de personnages différents de ceux de Man of Medan. Dans la séquence, on aperçoit Andrew et Angela qui déambulent sur une route, sous l'oeil d'un stalker inconnu ; bien sûr, tout va rapidement dégénérer.



Rappelons que The Dark Pictures : Little Hope sortira l'été prochain sans plus de précisions, sur PS4, Xbox One et PC