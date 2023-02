Like a Dragon Ishin : c'est possible d'y jouer en avance gratuitement, tous les détails

Afin de maximiser ses chances de percer auprès du public occidental, Like a Dragon Ishin va être disponible sous forme de démo à partir du 20 mars prochain. Que vous soyez sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 ou Xbox One, pas de jaloux, tout le monde sera contenté. On apprend par le biais de SEGA que cette démo se focalise sur les combats, avec d'importants ennemis qui se trouvent au temple. D'ailleurs, SEGA en profite pour signaler que jusqu'au 20 mars, tous les joueurs Xbox et PlayStation qui s'abonneront à la newsletter de SEGA obtiendront également deux armes exclusives dès la sortie du jeu : le Katana briseur d'os et le Katana goutte d'eau. La sortie de Like a Dragon Ishin est programmée pour le 21 février sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.