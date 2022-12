Like a Dragon Ishin : le système de combat détaillé en vidéo, il y a plusieurs techniques

Depuis septembre dernier, SEGA s'était montré discret autour de Like a Dragon Ishin, ce spin-off de la série Yakuza à l'ère du Japon féodal sorti en 2014 sur PS3 et PS4 sous le nom de Yakuza Ishin. Nous avons droit au partage d'une nouvelle vidéo, centré sur le gameplay et notamment le système de combat qui met en lumière la fin du règne du samouraï et de ses combats au katana. Avec l'arrivée de l'envahisseur occidental et de l'évolution des techniques de combat, notre héros Sakamoto Ryoma est capable de se battre aussi bien avec son katana qu'avec un gun entre les mains, ou tout simplement avec ses poings. Chaque technique de combat est découpé en plusieurs styles : Bretteur, Tireur Bagarreur et Danseur. Le jeu ne lésinera pas sur la violence, avec de grosses gerbes de sang pour accompagner chaque coup de sabre porté sur le corps des ennemis, sans oublier les chorégraphies de certaines attaques également. Porté sur les consoles old et nex gen avec l'Unreal Engine 4, ce Like a Dragon Ishin arrivera le 21 février 2023.