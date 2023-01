Like a Dragon Ishin : styles de combat, activité et mini-jeux, une grosse vidéo compilation

Like a Dragon : Ishin! pour des raisons de droits de licence, le titre de SEGA va nous faire découvrir ce spin-off qui se déroule en plein Japon féodal. Il est vrai qu'à l'époque de sa sortie sur PS3 et PS4 en 2014, l'Occident avait été privé des aventures de Sakamoto Ryoma, véritable figure historique qui a été largement reconnue pour avoir renversé le shogunat et entraîné le Japon dans une réforme radicale. L'histoire se déroule dans les années 1860 à Kyo, une version fictive de Kyoto et raconte le déclin de l'ère emblématique des samouraïs, et l'arrivée des armes à feu apportées par l'envahisseur occidental. Dans cette nouvelle vidéo que nous avons compilée, on retrouve les principales mécaniques de gameplay du jeu, notamment les différents styles de combat possible (katana, pistolet, combat à mains nues), mais aussi quelques unes des activités et autres mini-jeux qu'il sera possible de faire entre deux missions périlleuses. On aperçoit aussi dans la vidéo que le jeu ne lésinera pas sur les quantités d'hémoglobine qui seront versées à chaque impact de katana ou de coups de feu.



La sortie de Like a Dragon : Ishin! est calée au 21 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.









