Like a Dragon Ishin : Sakamoto Ryôma fait exploser sa rage dans le trailer final

Février est un mois bien chargé en matière de sorties dans le jeu vidéo, et parmi les gros jeux qui débarquent sur PC et consoles, il y a un certain Yazuka Ishin, ou plutôt Like a Dragon Ishin étant le nom désormais correct. Remaster / remake de l'épisode sorti en 2014 à cheval sur la génération PS3 & PS4, le jeu de SEGA est donc de retour dans un nouvel écrin, plus adapté aux canons visuels de 2023. Des graphismes qui sont largements mis en avant dans le trailer de lancement que l'éditeur japonais vient de publier. L'occasion de revoir à nouveau Sakamoto Ryôma, le personnage principal, qui est en réalité l'un des ancêtres de Kazuma Kiryu. Un clin d'oeil à la série principale qui se déroule de nos jours du côté de Tokyo. Sa soif de vengeance est également exposée dans cette bande annonce finale, lui qui a promis de retrouver l'assassin de son maître, afin d'innoncenter son nom. Notre test arrive à son terme, on sera donc en mesure de vous proposer notre verdict final d'ici quelques jours.