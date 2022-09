Like a Dragon Ishin : c'est la version remasterisée de Yakuza Ishin, direction le Japon féodal

Puisque le Japon féodal est subitement devenu bankable, SEGA a décidé qu'il était temps de redonner une chance à son Yakuza Ishin sorti en 2014 sur PS3 et PS4. A l'époque, seul le Japon avait eu droit à ce spin-off de la série Yakuza, qui n'avait pas encore atteint sa notoriété internationale d'aujourd'hui. Mais les choses changent, évoluent, et en 2022, c'est le bon moment pour relancer cette franchise à travers un remaster prévu sur l'ensemble des supports du moment. En revenant en version restaurée, Yakuza Ishin devient alors Like a Dragon Ishin et a été repensé pour s'adapter à tous les marchés, surtout occidentaux. L'histoire se déroule dans les années 1860 à Kyo, une version fictive de Kyoto et raconte le déclin de l'ère emblématique des samouraïs. On va donc incarner un certain Sakamoto Ryoma, véritable figure historique qui a été largement reconnue pour avoir renversé le shogunat et entraîné le Japon dans une réforme radicale.Evidemment, pour rester dans l'esprit Yakuza, les développeurs ont eu la bonne idée de faire appel à des visages familiers,comme ce bon vieux Kazuma Kiryu qui devient ainsi Sakamoto Ryoma. Il n'est pas seul puisque Goro Majima et d'autres personnages phares de Yakuza incarnent d'autres personnages dans ce monde fictif qui troque les rues flashy de Tokyo contre l'agitation chaotique du Kyo des années 1860. Like a Dragon Ishin est le premier titre de Yakuza Studio à être développé sur Unreal Engine 4, permettant au jeu de gagner en finesse dans les graphismes, grâce à de nouvelles textures et d'autres détails graphiques. La sortie de Like a Dragon Ishin est calée pour le mois de février 2023.