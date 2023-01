Like a Dragon Ishin : l'intrigue et les enjeux détaillés dans le Story Trailer

Bakumatsu, soit l'époque qui a marqué la fin du shogunat et de l’ère Edo, pendant laquelle le Japon mit fin à sa politique isolationniste et autorisa les étrangers à apporter leur savoir-faire dans le pays. Comme vous le savez probablement, Like a Dragon Ishin nous permettra de suivre les aventures d’un certain Sakamoto Ryôma, personnage historique ayant existé (et ayant participé à renverser le shogunat Tokugawa), mais ce dernier est représenté dans le jeu comme étant un descendant de Kazuma Kiryu, le héros de la saga Yakuza. Cette bande annonce sur l'histoire nous permet de savoir pourquoi

Un peu moins d'une semaine après notre preview sur Like a Dragon Ishin , SEGA revient nous parler de son jeu avec une nouvelle vidéo. Il s'agit du story trailer qui permet de poser les enjeux de cette histoire qui va nous envoyer en pleinSakamoto Ryoma est injustement accusé du meurtre de son maître. La route qui va le mener à prouver son innocence sera longue et parsemée d'embûches.

La sortie de Like a Dragon Ishin est programmée pour le 21 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.