Like a Dragon Ishin : une nouvelle vidéo détaille le gameplay du Yakuza au Japon féodal

Like a Dragon Ishin! va permettre à de nombreux joueurs occidentaux de découvrir ce spin-off de la série Yakuza au temps du Japon féodal. Il faut dire que la période est devenu bankable depuis le succès planétaire de Ghost of Tsushima que tout le monde veut croquer dans la pomme. Evidemment, puisque ce Like a Dragon : Ishin! est un remaster du Yakuza Ishin sorti sur PS3 et PS4 en 2014 au Japon, il n'y a pas vraiment de suspense quant à ses mécaniques de gameplay. D'ailleurs, le studio Ryu Ga Gotoku a décidé d'exposer quelques uns des éléments qui font le seul de ce jeu sur leur chaîne YouTube. Le système de combat se distingue par ses quatre styles différents : mains nues, katana, pistolet ou les deux derniers à la fois pour réaliser des combos plutôt classes. La vidéo met l'accent aussi sur la personnalisation de son équipement, mais aussi les innombrables mini-jeux qui viendront alléger l'esprit entre deux missions ultra sérieuses et scénarisées.





Révélé lors du State of Play du 14 septembre 2022,

La sortie de Like A Dragon Ishin est attendue pour le 21 février 2023 sur PC, PS4, Xbox Series, PS4 et Xbox One.