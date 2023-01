Like a Dragon Ishin : un catcheur américain et un acteur anglais ajoutés dans le jeu

Like a Dragon Ishin a un objectif premier : séduire le public occidental, celui qui n'a pas eu la chance de découvrir le jeu original sorti en 2014 sur PS3 et PS4. Quasiment 10 ans se sont écoulés et la franchise Yakuza s'est popularisé aux Etats-Unis et en Europe, ce qui a poussé SEGA à nous proposer cette version restaurée. Afin de mettre toutes les chances de son côté, l'éditeur japonais a décidé de faire appel à des personnalités occidentales pour donner un coup de projecteur à son jeu. On apprend du coup que Kenny Omega, ancien catcheur et champion du monde AEW, fera son apparition dans le jeu, non pas comme PNJ, mais en tant que cartes de soldats. Il s'agit d'une fonctionnalité de combat qui offre des bonus puissants temporaires qu'il est possible d'activer pendant un affrontement. Il en est de même pour l'acteur anglais Rahul Kohli (iZombie, Sermons de minuit, The Haunting of Bly Manor) qui apparaîtra également sous la forme de cartes de soldat. Forcément, l'annonce est moins percutante qu'une modélisation complète, mais c'est suffisant pour qu'on en parle. SEGA en profite pour préciser que deux autres personnalités seront annoncés d'ici quelques jours / semaines.













A mi-chemin entre remaster et remake,