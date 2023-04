Les Trois Mousquetaires : le million d'entrées en une semaine, quel est le seuil de rentabilité ?

1.007.159 très exactement.

C'est fait ! En l'espace d'une petite semaine, le film Les Trois Mousquetaires a déjà été vu par plus d'un million de spectateurs en France,Un seuil symbolique important, surtout que la concurrence est rude, notamment avec la sortie de Super Mario Bros Le Film, à l'affiche lui aussi depuis le 5 avril 2023, et qui accapare tout l'espace médiatique ces derniers jours. Il faut dire que le film fait l'objet de grands débats sur Internet, en raison de la différence entre les avis presse très moyennes sur le film de Nintendo et les avis spectateurs (bien trop) dythirambiques. Evidemment, Les Trois Mousquetaires ne se destine pas au même public, mais le film de Martin Bourboulon a aussi été taillé pour plaire au plus grand nombre. Avec 72 millions d'euros de budget (hors marketing et pour les deux parties), Les Trois Mousquetaires est un grand pari pour Pathé, qui a pris là aussi un grand risque pour se réapproprier l'oeuvre d'Alexandre Dumas. Il faut en effet rappeler que cela fait plus de 60 ans que la France n'avait pas adapté le célèbre roman français, laissant Anglais et Américains proposer leur vision de la garde rapprochée de Louis XIII.Avec un tel budget, quel est donc le seuil de rentabilité du film ? Pour le moment, les chiffres sont assez flous, personne ne s'étant risqué à communiquer dessus, contrairement à Astérix & Obélix L'Empire du Milieu, ce qui lui a d'ailleurs joué des tours. Mais puisque l'on sait que le film de Guillaume Canet devait dépasser les 6 millions de tickets vendus en France pour rentrer dans ses frais (le film a coûté 66 millions d'euros), on peut alors estimer un cap à 8 millions d'entrées pour les deux parties des Trois Mousquetaires pour que Pathé ne perde pas d'argent. De notre côté, nous n'avions pas vu un film français aussi ambitieux et spectaculaire depuis Le Pacte des Loups de Christophe Gans, qui avait fini sa course à plus de 5 millions d'entrées en France. Souhaitons aux Trois Mousquetaires millésime 2023 un succès encore plus fort, afin que la France puisse à nouveau prouver qu'elle est capable de faire des grands films à spectacle, bien réalisé, bien écrit et bien joué également.