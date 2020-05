Les Sims 4 Ecologie : un nouveau DLC pour sauver la planète, un trailer et des images

Six ans après sa sortie, le jeu Les Sims 4 continue de faire le bonheur des joueurs PC qui attendent toujours la prochaine extention pour prolonger leur plaisir. Ça tombe bien, Electronic Arts et le studios Maxis vont commercialiser le mois prochain un nouveau DLC qui répond au nom de Les Sims Ecologie, ou The Sims 4 : Eco Lifestyle pour son titre original. Comme son nom l'indique, le titre nous proposera de faire changer le monde en adoptant un nouveau style de vie, plus vert. On évoluera dans la ville d'Evergreen Harbor, où il sera possible d'utiliser des sources d'énergie alternatives, de cultiver sa propre nourriture et de recycler des matériaux pour en faire de nouveaux meubles. Mieux, il sera également possible de créer des communautés pour faire de son quartier un modèle florissant de durabilité pour changer le monde alentour.





En termes de gameplay, les développeurs nous promettent que chaque action de nos Sims aura un impact sur l'environnement. Par exemple, Les Sims peuvent produire leur propre électricité par le biais de panneaux solaires et d'éoliennes, mais aussi obtenir leur eau via des récupérateurs de rosée. Le recyclage sera aussi de mise avec la possibilité de faire sa déco à l'aide de meubles rénovés, s'habiller avec des vêtements recylées, et même choisir d'opter pour un toit végétalisé. Mieux, nos Sims peuvent aussi aller fouiller dans les poubelles pour dénicher des objets usagés pour ensuite les recycler pour d'autres usages. Ouep.







Beaucoup de choses lié à l'écologie donc, mais trêve de blabla, place au trailer pour vous faire une idée de ce qui nous attend dans ce pack d'extension calé au 5 juin prochain sur PC.