Les Sims 4 devient free-to-play, tous les détails de ce changement

Sorti le 4 septembre 2014, Les Sims 4 est de loin l'un des plus grands succès d'Electronic Arts sur PC. Avec des dizaines de DLC, extensions et autres mises à jour, le jeu a clairement été rentabilisé et son avenir est désormais mis sur la table. Dans un communiqué fraîchement mis en ligne par l'éditeur, il est annoncé que Les Sims 4 se transformera en free-to-play dès le 18 octobre prochain. Cela veut dire qu'il sera possible de télécharger gratuitement le jeu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One et donc d'accepter le nouveau modèle économique. Afin de présenter toutes les nouveautés et ce que ce changement va impliquer auprès des joueurs ayant déjà le jeu, Electronic Arts et le studio Maxis vont organiser un stream spécial intitulé "Behind The Sims Summit" sur Twitch et YouTube à 19H heure française sur les chaînes Les Sims. Histoire de remercier les joueurs les plus fidèles, et tous celles et ceux qui achèteront le jeu de base avant le 17 octobre, un kit Luxe dans le désert sera offert en cadeau. Ce kit permettra aux Sims de se détendre dans une oasis moderne agrémentée d’un luxueux mobilier d’intérieur et d’extérieur s’inspirant du désert et dont les matériaux dominants seront la pierre et le bois. Electronic Arts précise égaelement que les développeurs continueront de développer des packs, des kits et des livraisons Les Sims Express prochainement.