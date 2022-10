Les Sims 5 enfin annoncé par Electronic Arts, les fans expriment leur colère

C'est dans le cadre du livestream Behind The Sims Summit - organisé à l'occasion des 22 ans de la série Les Sims - qu'Electronic Arts et Maxis ont annoncé travailler sur un tout nouvel épisode baptisé provisoirement "Projet René" (pour Renaissance). D'après ce que l'on nous explique, le jeu restera fidèle à l'ADN de la franchise tout en introduisant des nouvelles fonctionnalités pour stimuler la créativité des utilisateurs. "Avec Projet René, les joueurs auront le choix de jouer en solo ou de collaborer avec d’autres joueurs, et pourront jouer sur différents appareils compatibles", peut-on lire.

Manifestement, depuis la sortie des Sims 4 il y a huit ans, Maxis n'a pas vraiment planché sur Les Sims 5, sans doute accaparé par les multiples extensions déployées depuis. On aurait pu croire qu'une poignée de développeurs étaient à l'oeuvre sur le projet, mais si l'on se fie aux propos de Lyndsay Pearson, Vice-présidente de la franchise créative Les Sims, il va falloir faire preuve de patience. "Au cours des deux prochaines années, nous continuerons à vous présenter les mises à jour sur Projet René. Nous présenterons les travaux en cours, les essais, les aperçus et le contenu en coulisses. Et nous donnerons aussi un accès anticipé à de petits groupes au fil du temps", a-t-elle notamment affirmé. En gros, rendez-vous fin 2024 si tout se passe bien.



La réaction des fans sur Twitter fut immédiate. En effet, bon nombre d'entre eux ont trouvé l'annonce des Sims 5 scandaleuse dans le sens où il n'y avait rien de concret à se mettre sous la dent alors que Les Sims 4 est disponible depuis 2014. Logique. Pour le moment, on ignore quels supports sont ciblés.