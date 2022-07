Les Sims 4 Années Lycée : un nouveau pack d'extension pour retourner à l'adolescence, le trailer

Alors qu'on se demande encore pourquoi Maxis et Electronic Arts n'ont toujours pas annoncé Les Sims 5, l'arrivée d'un nouveau pack d'extension prouve que le quatrième épisode est loin d'avoir dit son dernier mot. Dans les Années Lycée, c'est la promesse d'un retour sur les bancs d'école, à l'adolescence avec tout ce que ça implique, à savoir la découverte de soi, la recherche de son identité, de son orientation sexuelle, mais aussi tous les petits tracas qui ponctuent cette période si importante dans la construction de sa personnalité. L'idée derrière ce pack inédit est justement de jongler entre les événements scolaires et extrascolaires, à se faire des amis pour la vie et à vivre de grands moments comme le bal de promo de fin d'année. Bien sûr, la mode aura une part importante dans le jeu, histoire de briller auprès de ses amis et en société.



D'ailleurs, pour ce pack d’extension Années lycée, on apprend que les développeurs de Maxis ont collaboré avec Depop, une application de mode circulaire, avec laquelle il est possible de découvrir des objets de création uniques, comme des fringues conçues par de vrais vendeurs sur Depop comme Jeremy Salazar, Sha’an D’Antes, Lapoze McTribouy, Selena Williams et Bella McFadden. Le pack d’extension Les Sims 4 Années lycée est attendu pour le 28 juillet sur PC, MAc, PS5, Xbox Series, PS5 et Xbox One pour 39,99€. Ouais, ça pique.