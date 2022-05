Les Sims 4 : une MAJ plus inclusive, la non-binarité débarque dans le jeu, voici le trailer

. On termine pour vous montrer le trailer qui concerne ces nouvelles fonctionnalités.





C'est une fonctionnalité qui a été réclamée par la communauté des Sims et le studio Maxis avait promis de le faire et c'est désormais acté : les pronoms non-genrés et personnalisés sont disponibles dès à présent dans le jeu Les Sims 4. Par le biais d'une mise à jour, il est possible de modifier les pronoms des Sims que l'on créé dans l'éditeur de personnage. Attention tout de même, seule la version anglaise dispose de cette fonction pour le moment et dans cette première version de la fonctionnalité, on a le choix entre They/Them, She/Her, He/Him et Custom. Maxis précise que d'autres mises à jour arriveront par la suite, mais ils ont besoin de voir les évolutions et surtout les zones où la conversion ne se fait pas immédiatement, pour améliorer l'expérience et éviter les bugs saugrenus évidemment. En effet, il ne sera pas rare d'avoir des erreurs de conjugaison en anglais, étant donné la complexité de la mise en place de la fonctionnalité. Par exemple, vous verrez peut-être "They likes...". Dans cette situation, la structure grammaticale correcte devrait être "They like...". La fonctionnalité remplace le pronom lui-même plutôt que le pronom et le verbe qui suit. L'équipe travaille dessus et on imagine que ça sera de même pour les autres langues, notamment le Français, où les choses risquent de se compliquer, étant donné la complexité de notre belle langue...Quoi qu'il en soit, Electronic Arts et Maxis sont convaincus que l’inclusivité est une valeur essentielle de la franchise Les Sims et que cette diversité fait avancer l'innovation et la communauté. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en octobre dernier, une pétition sur Change.org avait déjà récolté plus de 20 000 signatures pour ajouter ces options non-binaires de pronoms le jeu