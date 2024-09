Les Sims 5 annulé : Electronic change de stratégie et vise la sécurité

L'annonce vient de tomber comme un coup de massue sur la tête, et au sein de la communauté des Sims, on a encore du mal à y croire. Certains sont même dans le déni, mais c'est officiel, Electronic Arts ne sortira pas de Sims 5. C'est à l'issue de sa présentation annuelle dédiée aux investisseurs que l'éditeur américain a donné des nouvelles sur l'avenir de la franchise Les Sims, bloqué à un quatrième épisode qui n'arrête pas de proposer des extensions et des mises à jours régulières. Ceux qui pensaient - presque bêtement - que Project Rene allait se transformer en cinquième épisodes des Sims peuvent déchanter, Electronic Arts a décidé d'en faire une expérience multijoueur, sorte de free-to-play inavoué dont certains playtests vont commencer d'ici quelques mois. mais seulement sur invitation. L'idée est donc de faire de ce Project Rene un lieu de convivialité où les membres de la communauté vont pouvoir se rencontrer en ligne. Du coup, Les Sims 4 va continuer à être alimenté ad nauseum, d'autant que la série va fêter ses 10 ans d'existence. Il faut dire qu'avec 80 millions de joueurs et 2.4 milliards d'heures jouer dessus, Electronic Arts ne veut prendre aucun risque de perdre sa fanbase et de tout recommencer.







Chez Variety, Kate Gorman, vice-présidente et directrice générale de la franchise Les Sims, essaie de donner des explications recevables. On apprend par exemple que Electronic Arts veut casser le cycle traditionnel des nouveaux jeux qui viennent remplacer le précédent. L'idée pour eux n'est plus de travailler sur des remplacements de projets précédents ; mais d'ajouter des choses en plus à ce qui existe déjà dans Les Sims 4. Kate Gorman explique qu'ils vont continuer à soutenir Les Sims 4 plus que jamais. Et ce choix de partir encore sur une très longue longévité, ça va changer pas mal de choses. Le problème, c'est que ça fait 10 ans que Les Sims 4 s'enrichit de DLC payants, de mises à jour, de correctifs et tout cela commence à peser lourd dans le code source, mais aussi dans le porte-monnaie des joueurs. Electronic Arts insiste par ailleurs sur le fait que les créations des joueurs dans Les Sims 4 sont leur progression, leur attachement et qu'ils ne veulent pas réinitialiser cette progression. Ils veulent instaurer une expérience continue, et non une expérience de démarrage et d’arrêt entre les produits. Un changement de direction aussi soudain qu'inattendu...







"Historiquement, la franchise Les Sims a commencé avec Les Sims 1, puis Les Sims 2, 3 et 4. Ils étaient considérés comme des remplaçants des produits précédents. Nous travaillons vraiment avec notre communauté pour créer une nouvelle ère des Sims. Nous n’allons pas travailler sur des remplacements de projets précédents, nous allons simplement enrichir notre univers. Vous verrez ainsi qu’il existe de nouvelles façons de découvrir Les Sims sur différentes plateformes, de nouvelles façons de jouer, des solutions transmédia et de nombreuses offres intéressantes dans cet univers. Nous continuerons donc à soutenir Les Sims 4 plus que jamais. Nous continuerons à proposer des packs d’extension, des mises à jour et des correctifs. Mais ce que cela signifie, c’est que la façon dont nous allons procéder à l’avenir est un peu différente. C’est vraiment passionnant et c’est vraiment l’itération la plus étendue des Sims à ce jour."





Vous l'avez compris, on a affaire à un changement de stratégie de la part d'Electronic Arts qui ne se sent peut-être pas assez à la hauteur face à la concurrence qui est déjà là et déjà prête à mettre des tartes. Je parle bien évidemment de inZOI, mais avant le jeu des Coréens de Krafton, il y a eu Life by You qui avait lui aussi un énorme potentiel, mais qui a été annulé il y a quelques mois, suite à de nombreux reports et sans doute des soucis financiers chez Paradox. On préfère tuer un projet que de continuer à l'alimenter au point de mettre ce qu'il reste de la société en péril. Krafton a donc un boulevard tout entier avec inZOI d'en faire l'alternative next gen des Sims, invaincu jusqu'à présent, car il n'y avait tout simplement pas de concurrence. Et vous le savez aussi bien que moi, quand on est leader, quand on a le monopole, on n'a plus besoin de faire d'effort, on peut vivre ses sur acquis. On le voit avec FIFA, avec NBA 2K et là Sony qui fait envoler les prix de ses consoles depuis que Microsoft a vu les ventes de ses Xbox s'effondrer ces dernières années. Reste à savoir maintenant comment les joueurs vont réagir, si la communauté va continuer à accepter des extensions jusqu'à plus soif, ou tenter la nouveauté du côté de la Corée.