Les Gardiens de la Galaxie 3 : le trailer a aussi fuité, Adam Warlock et Baby Rocket Raccoon sont là

Après Ant-Man 3 Quantumania, c'est désormais au tour de Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 d'être victime d'un leak, et de voir son trailer de la Comic-Con 2022 de San Diego de se retrouver sur les Internets. Compte-tenu du cadrage identique, il semblerait qu'il s'agisse de la même personne qui a filmé les bandes-annonces à l'arrache. De quoi faire le bonheur de tous les fans du MCU qui n'étaient pas sur place, dans le Hall H, pour découvrir ces premières images du prochain film signé James Gunn. Prévu pour Mai 2023, ce métrage Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sera le troisième film de la Phase 5 du Marvel Cinematic Universe et nous révèle des choses bien croustillantes. La première chose, c’est qu’on voit Gamora (toujours jouée par Zoe Saldana) qui ne se souvient plus de rien, avec une attitude similaire à celle qu'on avait pu entrevoir dans Avengers Endgame. Pas étonnant quand on sait qu'il s'agit d'une version antérieure de Gamora, bien avant qu'elle ne tombe sous le charme de Star-Lord / Peter Quill. Le trailer va plus loin en nous révélant qu'elle fait désormais partie du clan des Ravageurs, dont fait partie le personnage de Sylvester Stallone qui a rempilé pour le film.













Autre détail important de ce trailer, c’est qu’on voit pour la première fois Adam Warlock, joué par Will Poulter. Un personnage particulièrement attendu et teasé depuis Les Gardiens de la Galaxie 2 et qui va faire ses premiers pas dans le MCU. Etant donné sa puissance dans les comic-books et la complexité de sa personnalité (tantôt gentil, tantôt méchant), c'est évidemment un personnage à surveiller de près. Par ailleurs, Will Poulter ressemble pas mal au personnage des comics, même s’il manque peut-être de jaune incandescent autour de lui. On verra bien. On aperçoit également une version bébé de Rocket Raccoon, qui devrait occuper une place primordiale dans cet épisode et nous raconter sa tragique histoire. On vous rappelle qu’il a un lien étroit avec le méchant du film, High Evolutionary, qui est spécialisé dans les transformations génétiques et qui a bâti la Contre-Terre, une planète où vivent des animaux anthropomorphes.









Autre élément important de ce Gardiens de la Galaxie 3, c’est le traitement du personnage de Drax, qu’on ne voit bizarrement pas dans ce trailer ? Pourquoi ? Parce que ça sera son dernier film Marvel et il y a de grandes chances pour qu’il meurt dans le film, comme on vous l'expliquait il y a 6 mois...