Lego Star Wars La Saga Skywalker : du gameplay, un report et des versions next-gen annoncées

Alors que nous n'avions eu droit jusqu'ici qu'à une petite image, Lego Star Wars : La Saga Skywalker a enfin présenté, hier soir lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020, sa toute première bande-annonce de gameplay. Mais pas que puisque l'on apprend également une foule d'informations sur le titre, à savoir un report à 2021 (le jeu était originellement annoncé pour cette année), l'existence de versions PS5 et Xbox Series et quelques détails sur l'aventure : plus de 500 quêtes annexes, des centaines de personnages et véhicules ainsi que cinq niveaux par film de la dernière trilogie. Bref, il y a de quoi faire et, bien sûr, ce sera toujours dans la bonne humeur et l'humour comme la saga LEGO le fait si bien.