LEGO Star Wars La Saga Skywalker : il y aura 300 personnages jouables !

Initialement prévu pour l'été 2020, LEGO Star Wars La Saga Skywalker a finalement connu un report assez conséquent, puisque le jeu est désormais attendu pour le printemps 2021. Forcément, sachant que le titre regroupe l'ensemble des 9 films sortis au cinéma, en matière de contenu, ça risque d'être particulièrement massif et les développeurs de TT Games sont au charbon pour que l'ensemble soit le plus optimal possible. D'ailleurs, ce mois-ci, LEGO Star Wars La Saga Skywalker bénéficie d'un joli focus dans le magazine officielle PlayStation en Angleterre dans lequel on apprend que le jeu comportera le record de personnages de la saga. Pas moins de 800 protagonistes dans le jeu, dont 300 seront totalement jouables, il y aura de quoi faire, d'autant qu'il est annoncé pas loin de 500 missions et activités annexes, 23 planètes différentes et environ 28 lieux à visiter. Bien sûr, on reconnaîtra des environnements des précédents jeux, mais LEGO Star Wars La Saga Skywalker sera cette fois-ci en monde ouvert et surtout offrira un nouveau moteur 3D, ce qui devrait accentuer le sentiment de renouveau. On attend de juger sur pièces. Sortie prévue pour ce printemps donc, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.



















Dawn McDiarmid, Lead Hub Designer chez Travellers Tales Games