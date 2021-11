Le Xbox Game Pass intègre le Pass Culture, tous les détails

Il n'y a pas que dans le manga qu'on peut se vanter de faire partie du Pass Culture, puisque nous venons d'apprendre que le fameux Xbox Game Pass de Microsoft intègre l'abonnement dès à présent pour profiter de 3 mois d'abonnement au service de Microsoft. Une belle initiative saluée par les hauts responsables de Microsoft France qui se félicite de voir que le jeu vidéo est considéré à sa juste valeur, et qu'il se hisse aux côté d'autres acteurs plus traditionnels de la culture dans ce dispositif. On rappelle que le Pass Culture a vu le jour en 2019 et qu'il s'agit d'un dispositif du Ministère de la Culture qui s'est déployé au niveau national à partir du 21 mai 2021. Il propose une application géolocalisée, qui met à disposition de tous les jeunes de 18 ans un crédit culturel de 300€ valable deux ans. Avec cette somme, celles et ceux âgés de 18 ans peuvent profiter d’activités culturelles comme voir des spectacles, aller au cinéma ou au musée, mais aussi acheter des produits culturels, en physique comme en dématérialisé. Jusqu'à présent, 142 000 jeunes de 18 ans utilisent le pass Culture.