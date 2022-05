Le Pacte des Loups : une ressortie au cinéma en 4K et en version longue, les fans de SoulCalibur vont aimer

Suite à l'annonce du retour au cinéma du Pacte des Loups en 4K dans sa version longue, j'annonce que je retournerai le voir rien que pour cette scène. Il y a 21 ans, elle m'avait donné des frissons. Encore aujourd'hui, elle reste intacte.



Vingt et un an. Cela fait déjà plus de 21 ans que Le Pacte des Loups est sorti au cinéma. Nous étions en janvier 2001, les cartes de cinéma illimitées étaient en vigueur depuis peu et Christophe Gans nous proposait sa version du conte de la Bête du Gevaudan, sur fond de scènes d'action toujours aussi cultes aujourd'hui. On parle évidemment de la cette fameuse scène d'ouverture où le personnage de Samuel Bihan et celui de Mark Dacascos intervenaient sous une pluie battante et crasseuse pour sauver un vieil homme et une jeune femme pris à partie par des paysans mal éduqués. Entre ce ballet sublimement chorégraphié et les acrobaties de Mark Dacascos, cette séquence est restée toujours aussi forte en 2022. Justement, Metropolitan Films a décidé de ressortir le film au cinéma dans sa version longue et surtout restaurée 4K dès le 10 juin prochain. Evidemment, connaissant Christophe Gans, on imagine que c'est lui qui a supervisé cette réédition qui sera d'ailleurs projetée au Festival de Cannes dans quelques semaines. Ça sera le jeudi 19 mai à 21h30 au Cinéma de la plage en présence de Christophe Gans et de Samuel Le Bihan. Evidemment, ça sera l'occasion aussi de revoir le combat final où le personnage de Vincent Cassel se met subitement à sortir une épée qui n'est pas sans rappeler l'arme d'Ivy dans SoulCalibur. En attendant, repassons-nous la séquence d'ouverture et jetons un oeil à la "nouvelle" affiche.