Le Pacte des Loups 4K : une projection précédée d'une intervention de Christophe Gans, tous les détails

Après 2 ans de restrictions dues à la pandémie de COVID, le cinéma retrouve ses couleurs, les spectateurs aussi, et on ne va pas se mentir, l'actualité cinéma est dense, voire ultra chargée en cette fin de printemps. les blockbusters estivaux se bousculent au portillon et parmi ceux-là, un certain Le Pacte des Loups fait son grand retour dans les salles obscures. C'est en effet demain, le vendredi 10 juin, qu'il sera possible de revoir le plus populaire film de Christophe Gans, plus de 20 ans après sa sortie, lui qui avait généré plus de 5 millions d'entrées en France. Devenu culte aux yeux de nombreux spectateurs, ce film qui mélange les genres et s'appuie sur une légende française bien de chez nous, s'est distingué par sa narration, ses personnages hauts en couleurs (Mani notamment, incarné par Mak Dacascos), ses combats, certaines images crues également et bien sûr cette mise en scène atypique de Christophe Gans. Justement, le metteur en scène français sera présent pour chacune des projections de cette restauration 4K, puisqu'une vidéo en sa présence a été réalisée afin d'expliquer ce choix de faire revivre l'un des trops rares blockbusters à la française.



Fort heureusement, Christophe Gans sera de retour derrière la caméra prochainement, puisqu'il est en train de préparer deux films : un nouveau Silent Hill et une adaptation ciné de Projet Zero (Fatal Frame aux US), ce jeu vidéo d'horreur japonais où des jeunes femmes combattent le mal avec un simple appareil photo. Nous avons l'opportunité de pouvoir nous entretenir avec Christophe Gans pendant 1h et nous sommes repartis avec des anecdotes incroyables et exclusives. La vidéo arrive demain sur Jeuxactu !





Après sa belle projection à #Cannes2022, j’aurai le plaisir de vous présenter avec Christophe Gans son flamboyant «Pacte des loups» dans sa version longue restaurée 4k. C’est la #Séanceilétaitunefois dans vos cinémas @PatheGaumont vendredi prochain 20h ⤵️ https://t.co/xCP4sQFfzJ pic.twitter.com/SXnz8Y200s — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) 7 juin 2022

🚨Important 🚨

Si vous avez envie de (re)voir #LePacteDesLoups au cinéma : c’est ce VENDREDI soir @PatheGaumont !



Version longue superbement restaurée en #4K pour les yeux et l’ajout du #DolbyAtmos pour les oreilles.



Résa : https://t.co/iSvr1fXNc1 pic.twitter.com/tfi6EX0WLv — Mensch Agency (@MenschAgency) 8 juin 2022