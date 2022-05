La PS5 Pro et les futures Xbox Series pour bientôt ? Une fenêtre de sortie a été évoquée

RX 6900 XT, AMD a en revanche souligné que le ray-tracing serait mieux géré.





Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 25 mai 2022



Pour le moment, ni Sony Interactive Entertainment ni Microsoft n'a laissé supposer que des consoles mi-génération étaient dans les tuyaux, mais si TCL Technology a dégainé des slides les mettant en avant, c'est sans doute parce qu'il envisage de concevoir des téléviseurs taillés pour elles. Par ailleurs, la crise des composants électroniques est loin d'être terminée, et on imagine plutôt les deux constructeurs faire en sorte que les stocks soient au rendez-vous. Dans certaines industries (l'automobile par exemple) on table sur un retour à la normale à partir de 2023. Quoi qu'il en soit, cette conférence de TCL Technology qui a eu lieu en Pologne fait écho aux récentes rumeurs selon lesquelles des studios seraient déjà en possession de kit de développement PS5 Pro.









Compte tenu que la Xbox One et la PS4 ont eu droit à des modèles plus puissants (PS4 Pro pour l'une, Xbox One X pour l'autre), il paraît évident que Microsoft et Sony Interactive Entertainment procéderont de la même manière pour leurs successeurs. D'ailleurs, dans le cadre d'une conférence organisée par TCL Technology, la PS5 Pro et les futures Xbox Series ont été évoquées comme le signale Maciej Zabłocki de PPE.pl (via Tom Henderson). Selon le géant de l'électronique chinois, les machines devraient débarquer en 2023-2024 et seraient tournées vers la 8K. Ce n'est pas tout, puisqu'il est indiqué qu'elles embarqueront la Radeon RX 7700 XT, le prochain processeur graphique d'AMD qui reposera sur une architecture RDNA 3. Si le niveau de performance annoncé est semblable à celui de la