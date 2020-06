Kojima Production : un projet majeur annulé selon Hideo Kojima

Même les stars de l'industrie du jeu vidéo doivent affronter des déconvenues face aux éditeurs, comme vient de l'avouer Hideo Kojima, dont un projet "majeur" a été récemment annulé. Selon une interview accordée au site nippon Livedoor , le créateur de la série Metal Gear, et plus récemment de Death Stranding, a avoué qu'il avait été passablement énervé par cette annulation, mais que c'était un problème assez récurrent. Heureusement, l'avenir d'Hideo kojima n'est pas remis en question, et son prochain jeu en est d'ailleurs aux premières étapes de planification, ce qui semble largement l'occuper. Interrogé sur le succès de Death Stranding, Kojima ne cache pas sa joie puisque le titre est déjà rentabilisé, sachant que la sortie sur PC est toujours prévue. Mieux, le studio aurait déjà mis de côté de quoi financer ses travaux futurs. On en profite pour vous rappeler que le prochain jeu de Kojima Productions sera probablement un jeu d'horreur, le créateur n'ayant pas caché ses envies de faire flipper les joueurs