KOF XV : SNK décide de repousser le jeu à 2022, toutes les infos

Malgré un calendrier rondement mené quand il est question de révéler l'identité de chaque nouveau belligérant qu'on retrouvera au roster de KOF XV, SNK se voit contraint de repousser la date de sortie de son jeu de baston. Bien sûr, la pandémie est l'une des principales raisons de ce report, mais SNK veut aussi se donner le temps de peaufiner son jeu de baston, sans en altérer la qualité. C'est à travers un message posté par Yasuyuki Oda, le producteur de la série, qu'on a appris que la décision n'était pas facile pour SNK. On imagine que l'éditeur va avoir encore plus de temps pour nous révéler l'ensemble des personnages qu'on verra au lancement du jeu. Maintenant, il serait peut-être temps que SNK nous révèle les plateformes sur lesquelles ce KOF 15 va sortir.





[Announcement]

Due to rising cases of COVID-19 within Japan, the development timeline for KOF XV was adjusted, with the release window changing from 2021 to Q1 2022.

We apologize and thank you for your understanding and patience. #KOF



