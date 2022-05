KOF XV : SNK annonce la compétition en ligne "KOF XV ICFC Weekly Series"

Bien qu'il soit sélectionné pour faire partie des jeux de l'EVO 2022, KOF XV ne se privera pas d'organiser son propre tournoi. SNK vient d'ailleurs d'annoncer le coup d'envoi du KOF XV ICFC Weekly Series qui démarrera le 26 mai 2022 très exactement et qui se jouera uniquement en ligne. Nul besoin donc de se rendre dans un lieu truffé de monde et de perdre ses moyens face à la pression, tout se fera depuis la maison, sur son canapé et dans les conditions habituelles des entraînements classiques. A noter que le tournoi aura lieu en ligne chaque jeudi (dès 19h) dans trois régions : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Les champions de chaque région seront déterminés à travers une série de 9 rounds. La compétition sera basée sur un système de points, avec des points accordés en fonction du classement depuis le Round 1 (#1) jusqu’au Round 8 (#8). Le top huit sera ensuite qualifié pour la finale du Round 9 (#9).

En revanche, et c'est là que le bât blesse, le KOF XV ICFC Weekly Series se jouera exclusivement sur la version PC Steam, ce qui doit chagriner tous les joueurs consoles qui avaient try hard depuis la sortie du tite en février dernier. Pour le cashprize, pas de quoi sauter au plafond, c'est 500$ auxquels s’ajoutera le contenu du crowdfunding pour chaque round jusqu’au #8. Les vainqueurs de la finale remporteront 3 000$, en plus du crowdfunding. Le crowdfunding sera récolté via le site Matcherino.