KOF 15 : premier trailer qui dévoile le nouveau look des persos

Les amateurs de la Neo Geo font la fête aujourd'hui, puisque SNK vient de dévoiler une vidéo teaser dans laquelle le producteur (Yasuyuki Oda) et le Creative Director(Eisuke Ogura) nous dévoilent The King of Fighters XV. On y découvre plus précisément le logo de ce nouvel opus de la série, ainsi que de premiers dessins préliminaires de quelques combattants dont Shun'ei, Kyo Kusanagi et Benimaru Nikaido. Mieux, les deux développeurs nous dévoilent en guise de conclusion que le premier trailer officiel du jeu sera diffusé le 7 janvier 2021.



Enfin, les puristes comme Maxime auront sans doute remarqué que la musique du teaser d'aujourd'hui n'est autre qu'un remix de celle de l'intro de KOF '94. Du coup, doit-on y voir le retour aux sources tant réclamé par le fans ? La communauté prie de toutes ses forces, en tout cas.