KOF XV : il y aura une version collector en France, elle s'appelle la Omega Edition

Il reste deux mois avant la sortie de The King of Fighters XV et du côté de chez SNK, on se prépare à son arrivée. C'est donc l'occasion parfaite pour l'éditeur d'annoncer la commercialisation d'une édition collector, intitulée la Omega Edition. Prévue sur PS5, PS4 et Xbox Series X|S uniquement, cette édition spéciale permettra de repartir avec des bonus inédits : lithographies, soundtrack sur disque, artbook (119 pages), bonus in-game, un boîtier forcément collector et le Team Pass 1, qui permettra d'accéder aux 6 premiers personnages en DLC, vendu 30€ à l'unité. Le prix exact du collector n'a pas été précisé, mais il faudra compter une petite centaines d'euros. La sortie de KOF 15 est attendue pour le 17 février 2022

L’OMEGA Edition de KOF XV contient :

Le jeu

3 lithographies

La bande-son sur CD

Un artbook de 119 pages

Une boite collector

Team Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Costume DLC de Terry “Garou: MotW”

Costume DLC de Leona “Classic Leona”