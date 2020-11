Kirby Art & Style Collection : un artbook avec 25 ans d'illustrations magnifiques !

Avis à tous les fans de Kirby et aux collectionneurs de beaux ouvrages : un artbook entièrement consacré à la petite boule rose de Nintendo arrive d'ici quelques jours chez Mana Books. Il s'agit du Kirby Art & Style Collection de 272 pages dans lequel il sera possible de retrouver pas moins de 25 ans d'illustrations pures et dures. Pas de texte, juste des images afin de mettre en valeur les différentes déclinaisons dans le design qui ont fait de Kirby l'une des mascottes de l'univers Nintendo. De sa première apparition en 1992 dans Kirby’s Dream Land jusqu'à Kirby Fighters 2 sorti sur l'eShop le 24 septembre 2020, on pourra se délecter de l'évolution de toutes ses années.















L'artbook, vendu 24,90€, a ceci de particulier qu'il proposera deux couvertures différentes puisque la reliure en carton bien épais sera recouverte par une cover plastique du plus bel effet. L'ouvrage propose un format carré (210 x 210 mm) assez mignon qui peut d'ores et déjà être précommandé sur le site de Mana Books et les autres revendeurs en ligne bien entendu. Nous l'avons déjà reçu chez JEUXACTU, et on vous montre les pages dans le dernier 5 News & Rumeurs par jour #33. Ça commence à 22"19 min.