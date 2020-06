Kingdom Hearts Dark Road : une poignée de nouveaux visuels, les personnages se présentent

Square Enix en profite également pour lever le voile sur les quatre nouveaux personnages que sont Vor, Hermord, Bragi et Urd. On ne connait pas encore leur rôle mais on espère bien sûr avoir quelques éclaircissements prochainement : enfin, deux premiers screenshots ont été mis en lumière. Désormais, il convient de patienter sagement pour un premier trailer : peut-être ce mois-ci ? Maître Eraqus : tous deux s'appuieront d'un nouveau chara-design, que voici.Square Enix en profite également pour lever le voile sur les quatre nouveaux personnages que sont Vor, Hermord, Bragi et Urd. On ne connait pas encore leur rôle mais on espère bien sûr avoir quelques éclaircissements prochainement : enfin, deux premiers screenshots ont été mis en lumière. Désormais, il convient de patienter sagement pour un premier trailer : peut-être ce mois-ci ?

Bien que Kingdom Hearts III soit venu mettre un terme officiel à la dense saga de Square Enix, ce dernier dispose encore de quelques réserves pour construire l'avenir et régaler ses fans : on peut citer la série prévue sur Disney + mais aussi Kingdom Hearts Dark Road, un nouvel épisode exclusivement destiné aux plateformes iOS et Android prévu prochainement.En attendant sa sortie (repoussée à cause du coronavirus, on le rappelle), la firme tient sa promesse et donne quelques nouvelles informations à son sujet : une salve d'artworks et deux petits screenshots, entièrement centrés sur les personnages.Le principal d'entre eux, Xenahort, se révèle ainsi bien avant son penchant pour l'obscurité : c'est justement tout le pitch de cet épisode mobile qui se veut une origin story du grand méchant de la saga. Il sera pour l'occasion accompagné de