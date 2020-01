Project Xenahort : le spin-off de Kingdom Hearts se trouve un nom définitif

Alors que Kingdom Hearts 3 vient tout juste d'accueillir son DLC ReMIND , Square Enix a aussi dévoilé le prochain opus de son iconique saga. Surprise, il est prévu sur iOS et Android et s'axera autour du redoutable Xenahort. Malheureusement, nous n'en savons pas beaucoup plus mais la firme l'a confirmé : plus d'informations arriveront mi-février, soit dans une quinzaine de jours.En revanche, nous avons tout de même droit à un peu de biscuit. Initialement titré Project Xenahort, le jeu vient de dévoiler, comme prévu, son nom définitif :, ce qui devrait logiquement attirer davantage l'attention. Rendez-vous dans deux semaines pour voir, peut-être, les premières mécaniques de jeu.