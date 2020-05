Kingdom Hearts Dark Road : le spin-off sur Xehanort retardé à cause de la pandémie

Si Kingdom Hearts III est venu conclure la saga au début de l'année 2018, c'était sans compter sur Square Enix qui, lui, compte bien lui attribuer encore quelques projets supplémentaires. On a déjà eu droit à l'extension ReMind il y a quelques mois, il paraît que Disney+ prévoit même une série inédite et, ce printemps, Kingdom Hearts Dark Roak devait débarquer sur mobiles. Hélas, la pandémie de coronavirus a chamboulé les plans de l'éditeur japonais qui vient tout juste d'officialiser la chose sur Twitter : la sortie du jeu sur iOS et Android est repoussée.À quand, cependant ? Rien n'est précisé. Square Enix prévient tout de même qu'une annonce à propos du jeu sera faite au début du mois de juin, sans en préciser la nature. Pour rappel, Kingdom Hearts Dark Road prendra l'aspect d'un spin-off en free-to-play, entièrement centré sur Xenahort et ses origines avec des combats rapides, intenses et faciles à prendre en main. On imagine que l'on aura de premiers médias à se mettre sous la dent d'ici quelques jours, donc.