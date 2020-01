Project Xenahort : un nouveau spin off de Kingdom Hearts annoncé, premiers détails

Welcome to the official Twitter page for "Project Xehanort", an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!



Read about our "Guess the Name" Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN — Project Xehanort (@projectxehanort) 23 janvier 2020

Un an après la sortie de Kingdom Hearts 3, Square Enix vient tout juste de lâcher le DLC ReMIND aujourd'hui même : le Maître Xenahort sera encore une fois au centre de l'intrigue et, justement, il semblerait que Square Enix lui réserve encore plus de place avec un spin-off lui étant entièrement dédié. Voici Project Xenahort, tout fraîchement annoncé par Tetsuya Nomura, un jeu uniquement dédié... au mobile.Les plateformes iOS et Android auront donc droit, dès le printemps prochain à une date encore déterminée, à une aventure pour le moment très mystérieuse dont on ne sait pas grand-chose : de ce qui est sûr, il s'agira d'un titre free to play incluant des microtransactions (désolé), on imagine entièrement centré sur le célèbre antagoniste de la saga.D'ailleurs, il est bon de noter que Project Xenahort n'est pas le nom définitif : Square Enix appelle justement à trouver le titre final sur Twitter, le grand gagnant repartant avec un tas de surprises (peut-être des goodies ou une somme d'argent in-game pour le jeu en question). On attend désormais d'en voir plus !