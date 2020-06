Kingdom Hearts Dark Road : le jeu sur Xehanort se trouve une date de sortie imminente

Si l'on risque d'attendre encore longtemps avant de voir les premières images de la série Kingdom Hearts sur Disney+, Square Enix a heureusement d'autres plans pour sustenter sa très large communauté, à commencer par un jeu inédit : Kingdom Hearts Dark Road. Annoncé il y a maintenant quelques mois , le titre prendra la forme d'une application à destination des plateformes Android et iOS et sera téléchargeable depuis le menu de Kingdom Hearts Union X, un free-to-play mobile : on y découvrira notamment le passé de Xehanort, le grand méchant de la saga, et le pourquoi du comment de son penchant vers l'obscurité.Bref, après avoir repoussé le jeu à cause du coronavirus, l'éditeur est enfin en mesure de dévoiler son planning : le soft sortira sur téléphones et tablettes le... 22 juin prochain. Son arrivée est imminente, donc, et entamera le début d'une suite de projets en 2020 à l'instar de Kingdom Hearts Melodies of Memories, dévoilé hier en trailer et prévu cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Les fans ont du pain sur la planche.