KFC Console : quand la chaîne de fast-food s'amuse à troller la PS5 et la Xbox Series X

Visiblement, KFC Gaming a décidé de surfer sur l'effervescence suscitée par la Xbox Series X et la PS5. En effet, la célèbre chaîne de fast-food a dévoilé ce week-end la KFConsole, une machine censée faire trembler Microsoft et Sony Interactive Entertainment, notamment avec la garantie de jouer en 4K 120fps et de bénéficier du cross-play. Compte tenu du design de la bête - qui reprend les courbes du fameux bucket - et les résistances apparentes pour conserver hots wings au chaud, il était évident qu'il s'agissait d'une plaisanterie, même si la date du 11 novembre 2020 mentionnée dans le clip pourrait, elle, cacher une véritable annonce liée à l'eSport.Pour ceux qui l'ignoreraient, on rappelle que KFC Gaming est bel et bien la branche vidéoludique de KFC. Lancée en octobre 2018, elle avait pour ambition de devenir un acteur incontournable de la scène eSport, à l'instar d'autres grandes marques totalement étrangères au jeu vidéo. Le spécialiste du poulet frit a ainsi sponsorisé un tournoi