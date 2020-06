Kena Bridge of Spirits : le jeu PS5 arrivera aussi sur PC, en voici déjà les configurations

CONFIGURATION MINIMALE

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Jeudi soir, lors du show PS5, Kena Bridge of Spirits fut présenté au public pour la toute première fois : avec une réalisation particulièrement flamboyante et un univers pétillant, le jeu de la petite équipe d'Ember Lab a tapé dans l'œil de beaucoup d'internautes. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une totale exclusivité PlayStation 5 puisque le soft d'action-aventure débarquera également sur PC via l'Epic Games Store : à ce sujet, Epic Games vient justement d'en dévoiler les configurations minimale et recommandée et, surprise, il ne faudra pas nécessairement une bête de course pour le faire tourner.Pour le coup, et même si ces specs sont mises en lumière maintenant, Kena Bridge of Spirits n'est pas attendu avant la fin de l'année 2020. Soyez patients !Windows 7 / 8.1 / 10 64 bitsIntel Core i3-3220 / AMD FX-6100NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 77508 Go25 Go d'espace libre11Windows 7 / 8.1 / 10 64 bitsIntel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 5616 Go25 Go d'espace libre11