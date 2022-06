Jurassic World 3 Dominion devient le meilleur démarrage en France en 2022, Top Gun détrôné !

Alors qu'il se fait malmener par la critique et une partie des spectacteurs, Jurassic World Dominion (ou Le Monde d'Après en VF) est d'ores et déjà un succès commercial. C'est simple, en une seule journée d'exploitation pour la France, le film produit par Universal est devenu le meilleur démarrage de l'année 2022 au cinéma, détrônant un certain Top Gun Maverick. En effet, Jurassic World Dominion a réussi à séduire 340 000 spectacteurs rien que pour la seule journée du mercredi 8 juin, contre 320 000 personnes pour Top Gun 2. Aux Etats-Unis, le film sort aujourd'hui, vendredi 10 juin, et il est déjà attendu à à 143 millions de dollars pour son premier week-end, sachant qu'il est projeté dans 4 676 salles dans tout le pays. Il s'agirait donc du deuxième meilleur démarrage de 2022 et le 3ème depuis le début de la pandémie. On avoisinerait donc les chiffres de Jurassic World : Fallen Kingdom et ses 148 millions de dollars en ouverture lors de sa sortie en 2018.