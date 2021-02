Josef Farès (A Way Out / It Takes Two) tacle encore Microsoft et avoue préférer la stratégie de Sony

Décidément, Josef Farès a une dent contre Microsoft sur cette nouvelle génération de consoles. Un mois à peine après avoir critiqué le choix du nom des consoles Xbox Series X et Xbox Series S, qui était pour lui un sacré bordel, voilà que le créateur de A Way Out et du prochain It Takes Two s'en prend encore à la firme de Redmond. C'est à l'occasion d'une interview avec le site GamingBolt que le game designer avoue avoir une préférence pour la stratégie de Sony, essentiellement pour son choix de jeux first party. Le constructeur japonais ayant fait le choix de miser sur des jeux solo narratifs est clairement la bonne stratégie à adopter selon lui, puisque ce sont bel et bien les jeux qui font la différence et poussent le joueur à opter pour telle ou telle console. Ce ne sont si la puissance d'une machine ni les services proposés qui sont cruciaux et Josef Farès reproche justement à Microsoft de ne pas avoir suffisamment de titres exclusifs pour se démarquer. Il reconnaît en effet que le Xbox Game Pass est un service bien conçu, mais qu'il possède deux grandes faiblesses : sa non rentabilité et l'absence de jeux first party.







“I don’t really care about consoles, for me it’s always been focused on games, games, games, games,” Fares said. “I mean, right now I’m much more a fan of Sony’s strategy, because they make more unique IPs and focus more on games that I really enjoy that are story-heavy. So I hope Microsoft goes that way. I mean, with Game Pass, I’m not sure what that’s going to give. I mean, if there’s no games that makes no sense. Doesn’t matter, you know? Another thing, I don’t see it as a war as well. Like looking at how [Xbox boss] Phil Spencer talks about this, it seems more that he wants Game Pass to get on PS5 also. But at the end of the day it’s about games.





Je m'en fous un peu des consoles, ce sont les jeux qui priment, les jeux, les jeux, les jeux. Du coup, pour le moment, je suis davantage convaincu par la stratégie de Sony parce qu'ils font beaucoup plus de licences exclusives, se concentrent davantage sur les jeux et ce sont ces histoires solides qui me font vibrer. J'espère que Microsoft fera la même chose. Cela dit, avec le Xbox Game Pass, je ne suis pas sûr de ce que ça va donner. S'il n'y a pas de jeux, ça ne sert à rien. Autre chose, vu la façon dont Phil Spencer en parle, j'ai l'impression que son but est de développer le Game Pass sur PS5 aussi. Mais à la fin, ce sont les jeux qui l'emportent...

Qu'il apprécie ou pas la stratégie de Microsoft, Jasef Farès a tout de même placé son doigt sur un sujet intéressant : le fait que Microsoft souhaite faire de son Xbox Game Pass une application incontournable, qu'on retrouve sur n'importe quel appareil : téléviseur, tablettes, ordinateur, smartphones, Nintendo Switch et même PlayStation. L'objectif de Microsoft est clairement d'établir une stratégie à long terme et devenir un indispensable du jeu vidéo dans les 10-20 prochaines années.