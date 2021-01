Pour Josef Fares (A Way Out, It Takes Two), le nom des nouvelles consoles Microsoft est un bordel sans nom

Réalisateur de films, mais également game designer dans le jeu vidéo, Josef Fares est aussi bien connu pour ses oeuvres (A Way Out, It Takes Two) que pour sa personnalité au sang chaud. N'hésitant jamais à exprimer ses opinions, souvent sans le moindre tact (on se souvient de son "fuck" à l'écran lors des Game Awards alors qu'il avait la parole), ce dernier s'est à nouveau fait remarquer lors d'une interview avec nos confères de IGN.com. Actuellement en promotion pour son prochain jeu It Takes Two, le fondateur du studio suédois Hazelight est revenu sur le choix du nom des nouvelles consoles Xbox, les Series X et les Series S. Pour lui, le nom donné aux deux machines est confusant, déroutant, au point que même en interne, chez Microsoft, certains employés se trompent :

C’est un putain de nom confus. Qu’est-ce qui se passe chez Microsoft ?! Ils font n'importe quoi mec. Qu’est-ce qu’il se passe putain ?! Genre Series S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui comprend ça ? Putain... Donnez-lui le nom de Microsoft Box et c’est réglé. Je sais pas. C’est un putain de bordel. Crois moi, même eux, ils s'embrouilles en interne. C'est quoi ça, X, S… Je capte pas, qu'est-ce qu'ils foutent putain...







Si Jasef Fares étrille le nom des Xbox Series X|S avec son langage fleuri, c'est donc pour accuser Microsoft d'avoir choisi des noms de console beaucoup trop complexes et surtout bien trop proches de la génération précédente, puisque la firme de Redmond ne souhaitait pas de cassure entre les deux générations. Si c'est évidemment cette intervention que tout le monde retiendra, et qui fera la une des médias, Jasef Fares s'est aussi exprimé sur la puissance des consoles next gen, qu'il a tenu à féliciter quand même.

Je m'en fous des consoles. Ce sont les jeux qui comptent pour moi. Bien sûr, j'aurais aimé qu'on puisse maîtriser davantage les nouvelles consoles (pour It Takes Two). Je suis juste heureux qu'elles soient plus puissantes, car développer un jeu lorsqu'une console manque de puissance, ça prend du temps. Mais pour être honnête avec vous, elles sont arrivées tellement tard dans la production de It Takes Two – évidemment, le jeu sera meilleur sur PS5 et Xbox Series X –, que nous n'avons pas vraiment eu le temps d'améliorer le jeu sur PS5 et Xbox bla bla… Qu'importe le nom qu'ils donne aux Xbox Series.

Si Jasef Fares a toujours le chic pour créer le buzz lors d'une promotion, on tient quand même à vous rappeler que son prochain jeu coop', It Takes Two, arrivera sur PC, PS4, Xbox One le 26 mars prochain, et sera rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X|S.