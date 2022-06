Joker 2 : la suite confirmée avec un titre français, Joaquin Phoenix sera lui aussi de retour

d'Harley Quinn - qui a déjà été incarnée par Margot Robbie dans les salles obscures, et Kaley Cuoco dans la série animée. Cela permettrait de découvrir une nouvelle facette du Joker tout en répartissant cette folie meutrière sur les deux personnages. D'autres pensent que Batman pourrait apparaître dans le film avec une excitation non dissimulée. Certains croient que le script (co-écrit par Todd Philips et Scott Silver) introduira un deuxième Joker. Enfin, d'autres estiment que le titre fait simplement référence au trouble mental éponyme, et qu'il ne faut donc rien y voir d'autre.



Vous l'aurez compris, avant même la diffusion de sa première bande-annonce, Joker : Folie à Deux (dont le tournage ne devrait pas débuter avant 2023) fait déjà couler beau d'encre sur la Toile. Vue le succès à la fois critique et commercial du premier film, il fallait s'y attendre.





C'est désormais officiel : après avoir cassé le box-office en générant plus d'un milliard de dollars de recettes, le film Joker aura bel et bien droit à une suite. C'est en effet ce qu'annonce le réalisateur Todd Phillips via son compte Instagram où l'on peut apercevoir Joaquim Phoenix en train de feuilleter le scénario de Joker : Folie à Deux. Pourtant, l'affaire était loin d'être gagnée puisque le bonhomme n'a jamais caché qu'à l'origine, Joker était envisagé comme un one shot. Au-delà des considérations financières, c'est surtout l'envie de Joaquim Phoenix d'interpréter à nouveau le Clown Prince du Crime - ce qui lui a valu l'oscar du meilleur acteur en 2020 - qui a certainement convaincu Todd Phillips de poursuivre l'aventure.En tout cas, le nom du film fait déjà l'objet de plusieurs théories. Par exemple, certains sont persuadés que Joker : Folie à Deux marquera l'arrivée