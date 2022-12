Joker 2 Folie à Deux : première photo du film, Joaquin Phoenix a encore perdu 30 kg !

Officialisé en juin dernier avec une photo de Joaquin Phoenix lisant le script du film, Joker 2 Folie à Deux vient de démarrer son tournage. C'est Todd Philipps en personne qui a fait l'annonce sur son compte Instagram, dévoilant par la même occasion une première photo officielle du film, et la légende suivante : "Day 1. Our Boy". On y voit Arthur Fleck torse-nu, allongé en train de se faire raser dans une position qui semble assez inconfortable. L'angle de son bras gauche nous pousse à croire qu'il a les mains attachées dans son dos et qu'il se fait donc raser par ce qui semble être le gardien d'un pénitencier, sans doute celui de l'asile d'Arkham. Si le scénario suit les événements du premier épisode, Arthur sera donc enfermé et on imagine que Harley Quinn (campée par Lady Gaga) va sans doute le faire sortir de sa prison.



Si les fans sont d'ores et déjà en train de spéculer sur cette suite, dont certaines rumeurs annonçaient une comédie musicale, on constate avant tout que Joaquin Phoenix a donné de sa personne pour reprendre le rôle d'Arthur Fleck. Il a en effet retrouvé son corps de 2018, amaigri d'une trentaine de kilos, puisque ce dernier sortait du tournage de Napoleon où l'acteur était plutôt bien en chair. On rappelle que la sortie du film est attendue pour le 4 octobre 2024 aux Etats-Unis et deux jours plus tôt concernant la France. On a donc le temps de le voir venir.