John Wick : Lionsgate ambitionne de développer un AAA basé sur la licence

Lionsgate a l'ambition de développer un AAA basé sur la licence John Wick. C'est en effet ce que le président Jon Feltheimer a confié lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. Et a priori, il ne s'agirait pas que d'un simple fantasme puisque des propositions auraient été faites. "Je ne veux pas trop m'avancer mais nous pensons qu'un AAA basé sur John Wick pourrait être développé, a-t-il notamment expliqué dans des propos rapportés par IndieWire . Nous avons fait des propositions. Il s'agit d'un projet que nous aimerions faire avancer mais je ne souhaite pas en dire davantage pour le moment."Pour mémoire, il existe déjà un jeu vidéo basé sur la saga John Wick : John Wick Hex. Sorti en 2019 sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, il présentait un certain nombre de qualités même si de nombreux joueurs regrettaient qu'il ne suive pas les traces de Max Payne en matière de gameplay. Bien évidemment, le John Wick évoqué par Jon Feltheimer aura des objectifs tout autres, notamment sur le plan financier.En tout cas, on rappelle que John Wick 4 sortira le 22 mars 2023, sachant qu'un spin-off baptisé Ballerina est également en préparation et mettra en scène Ana de Arma. N'oublions pas non plus la préquelle The Continental, une série qui reviendra sur les origines du célèbre l'hôtel et sera diffusée sur Amazon Prime Video.Colin Woodell (Winston Scott) figurent notamment dans le casting, sans que l'on ne sache pour le moment s'il est prévu que Keanu Reeves fasse une apparition. Certes, les événements se dérouleront 40 ans avant ceux de John Wick, mais les scénaristes ont déjà montré par le passé qu'avec eux, il fallait s'attendre à tout. The Continental devrait également débarquera l'année prochaine.