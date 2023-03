John Wick 4 démarre très fort et fait autant que le box office du premier film en un week-end

The best at what he does. #JohnWick4 is the #1 movie in the world. See it in theaters everywhere. pic.twitter.com/RGanc4TvgX — John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) 26 mars 2023

Les premiers chiffres de fréquentation pour John Wick 4 sont tombés et le film fait tout simplement un démarrage spectaculaire. En un seul week-end, rien qu'aux Etats-Unis, le film de Chad Stalhelski avec Keanu Reeves en tête d'affiche a ramassé 73.5 millions de dollars, soit quasiment autant que tout le box office du premier épisode qui avait généré un total mondial de 86 millions de dollars. Il est évident que la franchise a franchi un "step" en termes de popularité, atteignant aujourd'hui un seuil plus grand public, avide de beau spectacle sur grand écran. Dans le monde, le film a déjà rapporté 137.5 millions de dollars, là aussi en quelques jours, ce qui prouve que les aventures du tueur à gages veuf et orphelin de son chien plaît à l'international.A titre de comparaison, John Wick 3 Parabellum avait empoché la somme de 56.8 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation pour finir à 327,7 millions de dollars worldwide. Les attentes étaient donc bel et bien présentes, avec une campagne marketing qui a misé sur les performances physiques de Keanu Reeves, toujours très investi dans les cascades. D'ailleurs, tous les cascadeurs qui entourent le projet sont eux aussi à féliciter tant le film multiplie les moments impressionnants, avec en prime la présence de Donnie Yen et de Scott Adkins pour donner le change à Keanu Reeves.



Enfin, si on compare ces chiffres avec les derniers blockbusters américains, on constate que John Wick 4 a surpassé le démarrage de Creed 3 et ses 56.3 millions de dollars en un week-end aux Etats-Unis. Shazam! La Rage des Dieux est lui aussi dépassé, lui qui n'a amassé que 30 millions de dollars lors de son premier week-end, l'un des plus grands flops pour un film de super-héros.Bien sûr, Ant-Man et la Guêpe Quantumania reste devant avec ses 120 millions de dollars récoltés pour son premier week-end (prolongé) aux États-Unis. On surveille la suite des chiffres pour vous tenir au courant.