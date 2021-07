Japon : Emmanuel Macron a rencontré Hidetaka Miyazaki, le créateur de Dark Souls

Heureux de partager un moment avec ces artistes, auteurs d’œuvres comme Akira, Fairy Tail, Dark Souls, Vers la lumière, et tant d’autres. Ils sont des mythes au Japon, en France aussi ! La réussite du #PassCulture le confirme : la culture nous rapproche. pic.twitter.com/Itnd9c4KFP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 juillet 2021

En visite à Tokyo pour l’ouverture des Jeux olympiques, le Président de la République, Emmanuel Macron, a bien évidemment fait la rencontre de ses homologues japonais sur place. On sait qu'il a rencontré le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, mais pas seulement, puisqu'il a également pu croiser la route de plusieurs artistes bien connus au Japon (et à l'international) dans le monde de la culture. En effet, Emmanuel Macron a pu échanger quelques mots avec Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira, Hiro Mashima, à l'origine de Fairy Tail, mais aussi Hidetaka Miyazaki, le créateur de la licence Dark Souls. Un moment qui a été filmé un court instant et partager sur le compte Twitter du Président.