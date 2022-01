Japon : les salles d'arcade SEGA vont disparaître, la fin d'une ère

EGA Entertainment avait en effet vendu 85,1% de ses parts à l'entreprise Genda Inc, un concurrent spécialisé dans l'arcade et qui avait promis de maintenir le nom emblématique de SEGA sur la devanture des grands complexes rouges. La trêve fut finalement de courte durée, puisque Genda vient de rachetr les 14,9% de parts qui leur manquait pour devenir propriétaire complet de la branche SEGA Entertainment. L'impact est donc immédiat et tous les centres d'arcade portant le nom de SEGA vont être renommé en GiGO de Genda. Les changements d'enseigne vont démarrer dès le mois de mars 2022 et s'étendront tout au long de l'année et ce sont les salles d'arcade des quartiers Ikebukuro, Shinjuku et Akihabara qui seront les premiers à voir leur devanture changer. Une page historique pour l'arcade au Japon se tourne, mais Genda a toutefois conscience de l'héritage porté par SEGA ses 56 dernières années. Voilà qui va donner un grand coup de massue à la culture jeux vidéo du Japon, déjà en berne depuis quelques années. Ça va faire tout drôle quand on va retourner sur place...