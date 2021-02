It Takes Two : Josef Farès explique les mécaniques de gameplay de son jeu coop'

Quand il ne fait pas de fuck lors de soirées mondaines ou qu'il ne trolle pas Microsoft pour le nom "trop bordélique" de ses Xbox Series, Josef Farès est un game designer avec de belles idées. Pour lui, le jeu vidéo doit se partager et donc se jouer à plusieurs. On l'a vu avec Brothers : A Tale of Two Sons en 2013, puis A Way Out en 2018 et en 2021, ça sera au tour de It Takes Two de nous prouver qu'à deux, c'est toujours plus rigolo. A ce propos, Josef Farès a décidé de nous décortiquer le gameplay de son prochain titre à venir le 26 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. On apprend que les deux poupées que l'on va diriger ne sont en réalité que Cody et May, les deux parents de Rose qui par le biais d'un sortilège inexpliqué, vont se retrouver dans la peau de ces personnages plongés dans un monde réduit et peuplé de créatures féroces. Josef Farès nous explique que le nombre de possibilités de jeu est tel que chaque partie est unique. Chaque événement lié à l'histoire aura des conséquences dans le gameplay, qui se veut adapté pour le jeu en duo. On aperçoit par exemple Cody balancer de la gelée via le Sap Gun, tandis que May se charge de les faire exploser. Tout a été pensé pour se jouer à deux, et pas autrement, qu'il s'agisse des scènes d'action, des énigmes et même l'exploration. En attendant la sortie du jeu, Josef Farès nous rappelle qu'il sera vendu à un prix doux de 39,99€. Ça a le mérité d'être souligné.