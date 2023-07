Immortals of Aveum : les deux personnages principaux se prennent la tête en vidéo en VF

Electronic Arts et Ascendant Studios ont profité de la Comic-Con de San Diego pour donner des nouvelles d'

on découvre plusieurs protagonistes, notamment Jak et son équipe qui se prennent le bec à propos de la Pierre de liaison, un puissant artefact qu’il était censé détruire. L'occasion d'avoir un aperçu des voix françaises et de constater que niveau synchro labiale, ce n'est pas la panacée. On espère que l'histoire saura combler ses lacunes, même si l'important reste le gameplay, répartie en trois formes de magie différente. Il y a pour commencer la Magie azurée pour la Force, la Magie écarlate pour le Chaos et la Magie verte pour la Vie. Chacune d'elles est utilisée de manière différente et fonctionne différemment. Si la plupart des Magni ne peuvent contrôler qu'une seule couleur de magie, les Triarques, eux, sont capables de maîtriser les trois, ce qui les rend beaucoup plus rares. Jak est un de ces Magnus, ce qui lui permet d’exploiter ces trois types de magie.







Mais les combats dans Immortals of Aveum se basent aussi sur des gantelets.

Gantelets écarlates : parfaits pour les combats rapprochés et les attaques explosives

: parfaits pour les combats rapprochés et les attaques explosives Gantelets azurés : des sorts déclenchant des traits à longue portée pour infliger des dégâts avec précision

: des sorts déclenchant des traits à longue portée pour infliger des dégâts avec précision Gantelets verts : des sorts à tir rapide, parfaits pour les combats mobiles

Immortals of Aveum, leur FPS qui met en avant la magie et la puissance de sorciers dans un monde ravagé par la guerre. Il s'agit d'une cinématique dans laquelleIl en existe pour chaque couleur de magie et trois variantes différentes de chaque gantelet pour chaque couleur. Ces variantes fonctionnent différemment selon leur type de sort, leur cadence de tir, les dégâts qu'elles infligent, leur portée et leur capacité. En règle générale, chaque couleur de magie correspond à un style de combat particulier :

Il sera d'ailleurs possible de trouver de nombreuses variantes de gantelets qui dans le jeu, chacun possédant leurs propriétés uniques et qui s'adaptent selon le type de combat en cours. Chaque gantelet peut également être amélioré à la Forge pour leur octroyer de nouvelles compétences.



La sortie d'Immortals of Aveum est attendue pour le 22 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.