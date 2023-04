Immortals of Aveum : plus de 6 min de pur gameplay, c'est la guerre chez les sorciers !

Immortals of Aveum est à nouveau sous les feux des projecteurs avec cette fois-ci une vidéo consacrée entièrement à son gameplay. Electronic Arts vient en effet de publier plus de 6 minutes de footage dans lequel on constate que la guerre fera rage parmi les sorciers et les magiciens. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'armes de feu ou de fusils automatiques que l'action ne sera pas au rendez-vous. Immortals of Aveum promet d'ailleurs d'être assez épique avec des combats basés sur les multiples sorts de magie que l'on peut balancer. Il en existe d'ailleurs trois différents : Force (Bleu), Vie (Vert) et Chaos (Rouge). Comme d'habitude, il va falloir apprendre à les combiner entre eux pour parvenir à réaliser de jolis combos et prouesses magiques. Les développeurs de Ascendant Studios rappellent d'ailleurs que le gameplay est personnalisable pour convenir au maximum de joueurs, et tout cela se fera in-game par le biais des Gantelets, anneaux et aux autres totems.





Une semaine seulement après son annonce tambours battants,

La sortie d'Immortals of Aveum est attendue pour le 20 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X.