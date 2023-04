Immortals of Aveum : quand Call of Duty croise Dr Strange, un jeu solo narratif avec de la magie par EA

Après nous avoir surpris il y a quelques mois avec Wild Hearts, le label EA Originals s'enrichit d'un nouveau titre, un certain Immortals of Aveum. Il s'agit d'un shooter en vue subjective, développé par Ascendant Studios sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avec une date de sortie déjà fixée au 23 juillet prochain. Pour parler au grand public, on pourrait dire qu'il s'agit d'un croisement entre Call of Duty et Dr Strange. Le premier pour son côté spectaculaire et plein d'événements scriptés dans l'aventure, et l'autre pour ses mages qui utilisent des techniques d'invocation pour se battre et se défendre. Electronic Arts précise d'ailleurs qu'il s'agira d'un jeu solo narratif et en rien un jeu-service multi qui pourrait faire fuir les joueurs. Quant à l'histoire de ce Immortals of Aveum, elle proposera d'incarner Jak, un magicien qui rejoint un ordre d'élite de guerriers-mages. Sa faculté à lui, c'est de pouvoir maîtriser les trois couleurs de magie (bleu, vert et rouge), qui offre des combinaisons de sorts et de magie, qui se traduira par des combos à l'écran. Les développeurs ont fait appel à des acteurs pour incarner les différents personnages, tels que Darren Barnet (Never Have I Ever, Road House, Gran Turismo) dans le rôle de Jak, et Gina Torres (Suits, Pearson, Firefly) dans le rôle de la Générale Kirkan.



« C’est un véritable honneur pour moi de pouvoir enfin dévoiler Immortals of Aveum au monde entier. Cela fait cinq ans que nous y travaillons chez Ascendant, et je suis très fier de l'équipe et de sa détermination à vouloir faire quelque chose de marquant » a déclaré Bret Robbins, PDG et Directeur du jeu chez Ascendant Studios. « Nous avons créé un FPS spectaculaire et palpitant dans un monde original et fantastique, combinant des combats vifs et fluides à une histoire épique. Je suis impatient que tout le monde y joue. »



« Le but d’EA Originals est de soutenir les individus et les équipes qui ont une vision créative et révolutionnaire de leurs jeux » ajoute Jeff Gamon, Directeur Général d'EA Partners. « Ascendant nous a séduit lorsque nous avons vu avec quelle fluidité la magie avait été intégrée dans un FPS au rythme effréné, tout en proposant une histoire dont nous n’arrivions pas à nous détacher. Avec Immortals of Aveum, Bret a réuni une équipe incroyablement talentueuse avec une passion infaillible pour la création de jeux AAA originaux et la narration de nouvelles histoires. »





La sortie d'Immortals of Aveum est donc calée au 20 juillet 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.