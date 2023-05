Immortals of Aveum : le Story Trailer diffusé au PlayStation Showcase, les sorciers sont énervés

Electronic Arts a profité du PlayStation Showcase du 24 mai 2023 pour mettre en avant une nouvelle fois Immortals of Aveum, son nouveau titre labellisé EA Originals. Développé par Ascendant Studios, le titre s'inscrit dans la catégorie des jeux de tir avec une approche différente des FPS classiques, puisqu'ici, les armes automatiques ont été remplacés par des sorts de magie. On incarnera en effet un magicien dans ce jeu solo narratif pendant la Guerre éternelle contre Sandrakk, le seigneur de guerre de Rasharn, et ses légions de mages de combat maléfiques. Attaque comme défense, la magie sera au coeur du gameplay d'Immortals of Aveum, avec pour objectif de savoir maîtriser les trois couleurs de magie.



La sortie d'Immortals of Aveum est attendue pour le 20 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.